0
0
164
НОВОСТИ

Павла Дурова отпустили под залог и судебный надзор с запретом покидать Францию

23:10 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный судья, который ведет дело задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова, ввел в отношении него судебный контроль с запретом покидать Францию. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, полученном ТАСС.

«Он был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 миллионов евро, являться в полицейский участок два раза в неделю и ему запрещено покидать территорию Франции», — говорится в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:30 28.08.2024
Расследование в отношении Telegram прокуратура Парижа начала в феврале 2024 года - заявление
0
155
22:22 28.08.2024
Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел
0
208
19:30 28.08.2024
Росстат назвал самые популярные у российских туристов зарубежные направления
0
376
19:12 28.08.2024
Цены на бензин на АЗС более месяца превышают уровень инфляции – Росстат
0
364
17:40 28.08.2024
На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
0
476
17:32 28.08.2024
Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
443
17:22 28.08.2024
Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в Мосгордуму
0
441
17:15 28.08.2024
ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области - замдиректора ЦРУ
0
795
17:00 28.08.2024
Взрывотехники МЧС обезвредили в Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS
0
435
16:32 28.08.2024
Сербия планирует подписать контракт на поставку Rafale во время визита Макрона — Вучич
0
509

Возврат к списку