Павла Дурова отпустили под залог и судебный надзор с запретом покидать Францию
23:10 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный судья, который ведет дело задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова, ввел в отношении него судебный контроль с запретом покидать Францию. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, полученном ТАСС.
«Он был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 миллионов евро, являться в полицейский участок два раза в неделю и ему запрещено покидать территорию Франции», — говорится в заявлении.
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