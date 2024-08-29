Расследование в отношении Telegram прокуратура Парижа начала в феврале 2024 года - заявление

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские следователи начали в феврале 2024 года предварительное расследование в связи с недостаточным сотрудничеством Telegram с судебными органами. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, полученном ТАСС.

«Предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, а первоначальные следственные действия координировались OFMIN (Службой защиты несовершеннолетних — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.

Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в шести из 12 ранее озвученных правонарушений,- говорится в заявлении столичной прокуратуры.

Речь идет, в частности, об отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в наркотрафике, а также в мошенничестве в составе организованной группы.