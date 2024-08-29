Силы ПВО за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа. Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два — над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.