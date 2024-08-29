Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокат сооснователя Telegram Павла Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram другими пользователями. Его слова приводит агентство AFP.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — заявил адвокат Давид-Оливье Камински. Он добавил, что Telegram «во всех отношениях соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие социальные сети».

Ранее судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.

Остальные пункты обвинения включают отказ от предоставления властям возможности перехватывать информацию в рамках законной процедуры, соучастие в различных преступлениях вроде предоставления программного обеспечения в том числе для распространения детской порнографии и наркотиков, мошенничества. Также его обвинили в незарегистрированном предоставлении криптографических средств для обеспечения функции конфиденциальности в рамках его мессенджера, которое использовалось в более широких целях, нежели для аутентификации пользователей.