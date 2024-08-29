Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес
09:05 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Адвокат сооснователя Telegram Павла Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram другими пользователями. Его слова приводит агентство AFP.
«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — заявил адвокат Давид-Оливье Камински. Он добавил, что Telegram «во всех отношениях соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие социальные сети».
Ранее судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.
Остальные пункты обвинения включают отказ от предоставления властям возможности перехватывать информацию в рамках законной процедуры, соучастие в различных преступлениях вроде предоставления программного обеспечения в том числе для распространения детской порнографии и наркотиков, мошенничества. Также его обвинили в незарегистрированном предоставлении криптографических средств для обеспечения функции конфиденциальности в рамках его мессенджера, которое использовалось в более широких целях, нежели для аутентификации пользователей.
НОВОСТИ
- 09:32 29.08.2024
- В ЕС сомневаются, что страны примут 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии — Euractiv
- 09:20 29.08.2024
- Силы ВС России уничтожили 4 БПЛА и 3 безэкипажных катера около Севастополя
- 09:00 29.08.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями
- 23:30 28.08.2024
- Расследование в отношении Telegram прокуратура Парижа начала в феврале 2024 года - заявление
- 23:10 28.08.2024
- Павла Дурова отпустили под залог и судебный надзор с запретом покидать Францию
- 22:22 28.08.2024
- Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел
- 19:30 28.08.2024
- Росстат назвал самые популярные у российских туристов зарубежные направления
- 19:12 28.08.2024
- Цены на бензин на АЗС более месяца превышают уровень инфляции – Росстат
- 17:40 28.08.2024
- На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
- 17:32 28.08.2024
- Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать