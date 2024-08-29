Силы ВС России уничтожили 4 БПЛА и 3 безэкипажных катера около Севастополя
09:20 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и три безэкипажных катера (БЭК) в море на подходах к Севастополю, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«В Севастополе силы ЧФ (Черноморского флота — прим. ТАСС) и ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС) отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:32 29.08.2024
- В ЕС сомневаются, что страны примут 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии — Euractiv
- 09:05 29.08.2024
- Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес
- 09:00 29.08.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями
- 23:30 28.08.2024
- Расследование в отношении Telegram прокуратура Парижа начала в феврале 2024 года - заявление
- 23:10 28.08.2024
- Павла Дурова отпустили под залог и судебный надзор с запретом покидать Францию
- 22:22 28.08.2024
- Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел
- 19:30 28.08.2024
- Росстат назвал самые популярные у российских туристов зарубежные направления
- 19:12 28.08.2024
- Цены на бензин на АЗС более месяца превышают уровень инфляции – Росстат
- 17:40 28.08.2024
- На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
- 17:32 28.08.2024
- Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать