Силы ВС России уничтожили 4 БПЛА и 3 безэкипажных катера около Севастополя

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и три безэкипажных катера (БЭК) в море на подходах к Севастополю, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В Севастополе силы ЧФ (Черноморского флота — прим. ТАСС) и ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС) отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа», — говорится в сообщении.