В ЕС сомневаются, что страны примут 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии — Euractiv

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Евросоюзе сомневаются, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По его информации, Еврокомиссия (ЕК), которая инициирует рассмотрение новых предложений, вероятно, не захочет рисковать и пытаться провести очередной пакет ограничений. В то же время Euractiv указывает, что к зиме позиция ЕК может измениться, это будет зависеть от ситуации на Украине.