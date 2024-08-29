10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США использовали платформу Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения. Такое мнение выразил бывший сотрудник Госдепартамента Майк Бенц в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Telegram — это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения», — сказал он в видео, опубликованном на странице журналиста в соцсети X.

Он также отметил, что Вашингтон мог «финансировать политические объединения и активистов» и привлекать «десятки тысяч людей к делу с относительной безнаказанностью».