ВС РФ огнем «Града» уничтожили пытавшиеся закрепиться в Курской области подразделения ВСУ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Север» уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся закрепиться в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты РСЗО „Град“ группировки войск „Север“ уничтожили подразделения противника, пытавшиеся закрепиться на приграничной территории Курской области. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей», — отметили там.

Как добавили в ведомстве, артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.