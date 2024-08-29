ВС РФ огнем «Града» уничтожили пытавшиеся закрепиться в Курской области подразделения ВСУ
10:05 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Север» уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся закрепиться в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты РСЗО „Град“ группировки войск „Север“ уничтожили подразделения противника, пытавшиеся закрепиться на приграничной территории Курской области. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей», — отметили там.
Как добавили в ведомстве, артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.
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