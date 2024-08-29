Россияне назвали русский язык и математику самыми пригодившимися предметами — исследование
10:20 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины опрошенных россиян считают русский язык и математику одними из самых полезных школьных предметов, меньше всего им понадобились музыка и ИЗО, говорится в исследовании сервиса Работа.ру и «Деловой среды», которое имеется в распоряжении ТАСС.
Русский язык и математика пригодились в жизни 66% и 51% респондентам соответственно. Естественные науки заняли более низкие места. У физики 22%, биологии 20% и химии 16%. Их обогнал труд — 24% назвали его полезным предметом
Меньше всего россияне голосовали за уроки ИЗО — 11%, и музыки — 9%. Несмотря на то, что 59% отметили важность преподавания основ финансовой грамотности, полезность уроков по экономики оценили всего лишь 15% опрошенных. Были также и те, кому ни один предмет из школьной программы не понадобился, их около 11%.
Респонденты также отметили важность уроков по юридической грамотности и праву — 53%, а также по коммуникации и общению — 49%.
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