Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, двое получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.