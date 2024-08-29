Трудовое воспитание школьников станет залогом их успеха в будущем — Володин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательные уроки труда, которые будут введены в школах с 1 сентября, привьют школьникам трудолюбие, что станет хорошим фундаментом для их развития и залогом успеха детей в будущем. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая об основных нововведениях, которые вступят в силу с сентября.

«С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет „Основы безопасности и защиты Родины“. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем», — отметил Володин в своем телеграм-канале.