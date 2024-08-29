Трамп пригрозил Цукербергу пожизненным сроком в случае вмешательства в выборы — Politico
11:20 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей новой книге пригрозил руководителю корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марку Цукербергу пожизненным заключением в случае вмешательства в президентские выборы 2024 года и обвинил предпринимателя в заговоре против него в 2020 году. Об этом этом сообщила газета Politico со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу политика.
«Мы пристально следим за [Цукербергом], и если он совершит что-то противозаконное и в этот раз, то проведет остаток жизни в тюрьме — как и все, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 года», — пишет Трамп в своей новой книге «Спасти Америку», которая, по информации газеты, должна появиться в США 3 сентября.
Издание отмечает, что Трамп, говоря о мошенничестве, имел в виду ситуацию на выборах 2020 года. Политик напомнил, что в ходе кампании Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили на финансирование избирательной инфраструктуры президентских выборов 2020 года порядка $420 млн. Тогда в США использовались специальные избирательные ящики для голосования по почте, по поводу которого Трамп неоднократно выражал протест.
«[Цукерберг] приходил ко мне в Овальный кабинет. Он приводил свою очень приятную жену на ужины, был крайне мил со мной, но в то же время замышлял установить позорные избирательные ящики в рамках настоящего заговора против президента», — пишет Трамп в книге.
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