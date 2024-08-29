Свыше 6 млрд евро помощи Украине остаются замороженными из-за вето Венгрии — Боррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными из-за венгерского вето. Соответствующее заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«6 млрд евро для Украины остаются замороженными на моем счету (имеется в виду счет Еврофонда мира, которым распоряжается Брюссель — прим. ТАСС) из-за вето одной страны ЕС», — сказал Боррель, пообещав искать пути преодоления этого вето.