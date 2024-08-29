В Киеве слышны многочисленные взрывы — очевидцы

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12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 взрывов были слышны в Киеве, сообщили ТАСС очевидцы.

«Многочисленные взрывы раздаются со стороны пригорода», — рассказал собеседник агентства.

«Более 15 взрывов, звук идет со стороны пригородных районов», — добавил второй собеседник.