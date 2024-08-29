ВСУ строят оборонительные сооружения на ряде участков в Курской области — Алаудинов
12:20 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) возводят оборонительные сооружения на ряде участков в Курской области и окапываются, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«На большей части участков ВСУ активно закапываются, строят оборонительные сооружения. Лишь на нескольких направлениях противник активно пытается продавиться через наши позиции. Это действительно соответствует тому, что происходит», — сказал он.
Алаудинов ранее сообщал, что российские подразделения предотвращают попытки прорыва ВСУ.
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