Боррель призвал дать Киеву больше ПВО и снять ограничения на применение западного оружия

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, назвав его «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше ПВО, а также снять все ограничения на удары по России западным оружием. Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Эта встреча была перенесена решением Борреля из Будапешта в Брюссель, чтобы наказать Венгрию за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай в начале июля с «несогласованными» с Еврокомиссией мирными инициативами.

«Начав атаку внутри российской территории, Украина проявила большое стратегическое мужество. Это большая новость», — заявил Боррель. Он обвинил Россию в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые, по его мнению, «должны погрузить Украину во тьму». «Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал он. В то же время Боррель признал, что выполнить без задержек обещания о поставках Киеву средств ПВО странам ЕС будет непросто.

«Одно дело обещать, а другое — выполнить обещания без задержек, что не так просто, поэтому я буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь, в сфере ПВО», — сказал Боррель.