Кандидат в президенты Польши обвинил украинцев в наглости и призвал прекратить им помогать
13:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы становятся все более наглыми, а польские политики остаются беспомощными. Такую точку зрения высказал в сети Х кандидат в президенты Польши от объединения националистов «Конфедерация» Славомир Ментцен.
«Украинцы все более наглые, — сказал политик. — Они получили от нас много денег и вооружения. Но не только не демонстрируют никакой благодарности, но еще и откровенно нас игнорируют. С этим пора заканчивать».
Кандидат в президенты признался, что его не удивляет отношение президента Украины Владимира Зеленского к польским политикам. «Они (польские политики — прим. ТАСС) только ездят по всему миру и перед всеми за все извиняются, они не хотят ничего взамен, не заботятся об интересах Польши и поляков. Прежде всего [важны] польские интересы», — сказал Ментцен.
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