Брюссель уже перевел странам ЕС и Киеву 1,4 млрд евро доходов от активов РФ — Боррель

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспроприированные доходы от замороженных в Евросоюзе суверенных активов России пойдут ВПК Украины и странам ЕС, которые будут поставлять Киеву оружие, 1,4 млрд евро уже выделены. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы будем обсуждать доходы от российских активов. Они будут направлены напрямую промышленности Украины, которая производит вооружения, а также странам Евросоюза (в виде компенсации за поставки оружия — прим. ТАСС). Мы уже выделили 1,4 млрд евро», — сказал Боррель.

Он не уточнил, что, согласно решению Еврокомиссии, подготовленному им самим, страны ЕС получат 90% этих средств, а Украина — остальное.