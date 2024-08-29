На Украине объемы производства стали за 2,5 года упали более чем в два раза

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы производства стали на Украине упали более чем в два раза по сравнению с уровнем до февраля 2022 года. Как сообщил генеральный директор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков, выйти на прежние объемы сейчас невозможно.

«Это практически невозможно в настоящее время, потому что эти объемы включают продукцию двух больших металлургических заводов в Мариуполе», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV, отвечая на соответствующий вопрос.

Рыженков добавил, что до февраля 2022 года объем выплавки стали на Украине достигал 14 млн тонн в год, в то время как сейчас составляет 5,5-6 млн тонн. При этом, отметил гендиректор «Метинвеста», значительное увеличение производственных мощностей пока невозможно. «Очевидно, что мы должны дождаться, когда военные риски значительно снизятся, чтобы начать крупные инвестиции на Украине», — сказал он.