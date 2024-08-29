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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что никогда не отдаст приказ военным воевать за пределами страны

13:32 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и никогда не отдаст приказа белорусским военным воевать за пределами страны.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — отметил Лукашенко, заслушивая доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики. Главу государства цитирует агентство БелТА.

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