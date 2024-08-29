ВС РФ за сутки освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Стельмаховку в Луганской Народной Республике и Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики. Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в российском военном ведомстве.