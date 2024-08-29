Сбер преобразует туристический центр Петропавловска-Камчатского

14:10

У Сбера пока нет планов создания новых собственных туристических объектов, подобных Mriya Resort & SPA в Крыму и «Манжероку» на Алтае, но банк помогает реализовывать туристические проекты в регионах. Об этом глава Сбера Герман Греф сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на крымском курорте Сбера Mriya Resort & SPA, которому в августе исполнилось 10 лет.

«У нас пока большие планы по развитию тех проектов, которые мы на себя взяли. На ближайшие годы у нас нет планов по созданию подобного рода новых точек. Но помогаем огромному количеству регионов. Например, сейчас реализуем большой проект на Камчатке – преобразуем центр Петропавловска-Камчатского, осенью начнем реализовывать. Скоро вы город не узнаете», – отметил Герман Греф.

Он также добавил, что в следующем году туризм будет выделен в отдельное направление в Сбере.