Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от активов РФ
15:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача Украине доходов от российских активов незаконна и будет иметь последствия для Евросоюза, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии сообщил, что Брюссель уже направил 1,4 млрд евро доходов от активов РФ Киеву, а также странам ЕС в виде компенсации за поставки оружия.
«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство — наших денег, наших авуаров», — констатировал Песков.
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