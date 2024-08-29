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Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от активов РФ

15:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Украине доходов от российских активов незаконна и будет иметь последствия для Евросоюза, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии сообщил, что Брюссель уже направил 1,4 млрд евро доходов от активов РФ Киеву, а также странам ЕС в виде компенсации за поставки оружия.

«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство — наших денег, наших авуаров», — констатировал Песков.

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