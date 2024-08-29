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Перегрев в экономике РФ начнет снижаться со второй половины 2024 г. — прогноз ЦБ

15:12 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдающийся перегрев в российской экономике начнет снижаться со второй половины 2024 года, прогнозирует Банк России.

«По прогнозу Банка России, в 2024 году российская экономика вырастет на 3,5-4,0%. Начиная со второй половины 2024 года перегрев в экономике начнет постепенно сокращаться. Этому будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика. В 2027 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%. Темпы увеличения потребительского и инвестиционного спроса в ближайшие годы станут более умеренными», — указали в ЦБ.

Ранее в ЦБ отмечали, что первые признаки некоторого замедления роста экономики РФ появились в июне — июле 2024 года, но ее перегрев во втором квартале не ослабевал.

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