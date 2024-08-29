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Лесники в Индии ищут с помощью дронов стаю волков-людоедов, убивших 8 человек

16:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники лесного департамента индийского штата Уттар-Прадеш занимаются поиском стаи из шести волков-людоедов, убивших за два месяца не менее восьми человек в округе Бахрайч. Как сообщает телеканал NDTV, к настоящему времени охотники поймали четверых волков, еще двое остаются на свободе.

Хищники атаковали деревни в лесистой зоне штата, по официальным данным, погибли семеро детей и женщина. Последнее нападение людоедов зафиксировано в минувший вторник, тогда хищники убили маленького ребенка.

Как сообщил лесной департамент Бахрайча, «Операция волк» стала крупнейшей охотничьей операций за последние годы. Охотники используют дроны и камеры термического поиска для обнаружения людоедов, они устанавливают ловушки, в которые хищников загоняют с помощью петард. Убивать волков не будут, поскольку это противоречит индуистским принципам непричинения вреда живым существам. При отлове животных усыпляют транквилизаторами, а потом передают в зоопарки.

Тем временем в местных деревнях введено круглосуточное патрулирование, во многих сельских домах устанавливают двери (в небольших деревнях нередко нет дверей, вход в дом закрыт занавеской). Также вокруг деревень жгут костры со слоновьим навозом, чтобы отпугнуть людоедов — волки избегают встреч с хоботными.

Пока 16 команд лесников ведут поиск волков-убийц, во всех местных храмах брахманы призывают богов помочь охотникам и читают древние мантры, направленные против хищников-людоедов.

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