Эстония по покупательской способности и уровню жизни откатилась на 7 лет назад

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония откатилась на 7 лет назад по покупательской способности и уровню жизни населения. Об этом сообщается на сайте эстонского парламента (Рийгикогу).

«В настоящее время покупательская способность в Эстонии опустилась на уровень, на котором она находилась во время правительства [премьер-министра] Таави Рыйваса. Это означает, что с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад», — сказал заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник. Он подчеркнул, что к этому привела высокая инфляция в стране. «Даже если в следующем году экономика [Эстонии] вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой», — добавил он.

По его словам, Эстония второй год подряд занимает последнее место среди стран ЕС по экономическим показателям. «Это обусловлено тем, что правительство берет деньги из кармана наиболее уязвимых жителей: пенсионеров, сельского населения, многодетных семей», — отметил он. Еще одной проблемой государства Коробейник назвал отсутствие четкой стратегии экономического роста.