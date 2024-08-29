Эстония по покупательской способности и уровню жизни откатилась на 7 лет назад
16:12 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония откатилась на 7 лет назад по покупательской способности и уровню жизни населения. Об этом сообщается на сайте эстонского парламента (Рийгикогу).
«В настоящее время покупательская способность в Эстонии опустилась на уровень, на котором она находилась во время правительства [премьер-министра] Таави Рыйваса. Это означает, что с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад», — сказал заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник. Он подчеркнул, что к этому привела высокая инфляция в стране. «Даже если в следующем году экономика [Эстонии] вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой», — добавил он.
По его словам, Эстония второй год подряд занимает последнее место среди стран ЕС по экономическим показателям. «Это обусловлено тем, что правительство берет деньги из кармана наиболее уязвимых жителей: пенсионеров, сельского населения, многодетных семей», — отметил он. Еще одной проблемой государства Коробейник назвал отсутствие четкой стратегии экономического роста.
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