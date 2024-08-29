На Украине признали, что энергетику зимой ждет «много испытаний»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская энергетика предстоящей зимой столкнется с серьезными сложностями, обойтись без отключений света, скорее всего, не удастся. Об этом заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Легкой прогулки следующей зимой точно не будет. Я думаю, что в следующую зиму нас ждет много испытаний», — сказал он в интервью украинской службе вещательной корпорации Би-би-си.

Кудрицкий рассчитывает, что энергетикам удастся избежать блэкаута, однако полностью отказаться от отключений света вряд ли получится. «Я бы очень хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет окей. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть слишком большими оптимистами», — пояснил он, добавив, что очень многое будет зависеть от погоды: сбалансировать энергосистему при температуре -10 градусов без отключений невозможно.