Попытка изолировать РФ привела к новой биполярности — глава МИД Люксембурга

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель считает, что попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире.

«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось. Конечно, они наносят экономический ущерб россиянам. Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — заявил министр в интервью газете Der Standard.

По мнению дипломата, Россия и США не хотят, чтобы другие страны пытались занять в такой ситуации промежуточное положение.