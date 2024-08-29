Попытка изолировать РФ привела к новой биполярности — глава МИД Люксембурга
17:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель считает, что попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире.
«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось. Конечно, они наносят экономический ущерб россиянам. Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — заявил министр в интервью газете Der Standard.
По мнению дипломата, Россия и США не хотят, чтобы другие страны пытались занять в такой ситуации промежуточное положение.
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