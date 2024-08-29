0
0
104
НОВОСТИ

Попытка изолировать РФ привела к новой биполярности — глава МИД Люксембурга

17:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель считает, что попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире.

«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось. Конечно, они наносят экономический ущерб россиянам. Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — заявил министр в интервью газете Der Standard.

По мнению дипломата, Россия и США не хотят, чтобы другие страны пытались занять в такой ситуации промежуточное положение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5990
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6361
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5862
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
6062
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5988
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
6005
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5976
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5992
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5930
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5940

Возврат к списку