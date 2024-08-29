Устойчивого снижения инфляции пока не наблюдается — зампред ЦБ Заботкин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устойчивого снижения темпов роста цен по последним данным пока не наблюдается, сообщил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«Последние данные по инфляции не дают основания говорить, что происходит последовательное снижение темпов роста цен», — отметил он.

Заботкин указал, что по предварительным данным за август инфляция держалась в диапазоне 6-7%, который с небольшими колебаниями наблюдается с начала года.