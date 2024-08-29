Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве
17:40 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
«Ходатайство следствия удовлетворить и избрать Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября», — огласил решение судья.
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