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НОВОСТИ

Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве

17:40 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить и избрать Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября», — огласил решение судья.

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