GigaChat взялся за второй том «Мертвых душ»

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Нейросеть Сбера GigaChat вместе со специалистами по литературному наследию великого русского писателя Николая Гоголя попытается «возродить» второй том его «Мертвых душ». Искусственный интеллект уже начал восстанавливать первые главы произведения, утраченного 172 года назад. Благодаря проекту «Мертвые души». Второй том. Возрождение» читатели смогут встретиться со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель (в интерпретации нейросети). Это будет первый в мире роман, «воссозданный» нейросетью.

Чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошел обучение у лучших экспертов – историков, литераторов и биографов. Они познакомили искусственный интеллект с творчеством писателя, его уникальным стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома. В результате такой коллаборации современных технологий с научным и литературным сообществом читатели познакомятся с продолжением знаменитого произведения.

Как известно, Гоголь планировал написать трилогию. Первый том под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души» был издан в 1842 году. Над второй частью писатель работал десять лет, но в ночь на 24 февраля 1852 года сжег почти законченную рукопись. Есть разные версии, почему он так поступил, но наутро писатель сокрушался: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все… Теперь все пропало». От уничтоженного в огне сохранилось всего несколько глав в черновиках.

«Мы понимаем, за какой грандиозный и амбициозный проект взялись. Доверить искусственному интеллекту написать продолжение легендарного произведения Гоголя – серьезный вызов. Споры вокруг второго тома «Мертвых душ» не утихают с момента его сожжения: почему писатель уничтожил рукопись, сам ли он это сделал, как развивался сюжет и так далее. Наверняка сегодня вокруг творчества нейрописателя также возникнет жаркая полемика. Но, думаю, любой читатель захочет узнать, как сложилась судьба Чичикова и других гоголевских персонажей. А новые технологии помогут им в этом», – сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«GigaChat создаст свою версию книги, опираясь на творчество Николая Гоголя, учитывая его авторский стиль и взяв за основу сохранившиеся черновики, – подчеркнул он. – Уверен, наш проект поможет не только возродить утраченное произведение, но и привлечь внимание к изучению русской литературы. Появится хороший повод перечитать «Мертвые души», а также остальные произведения Гоголя и других великих классиков».

Сбер не первый раз использует искусственный интеллект (AI) в сфере культурного наследия. Так, несколько лет назад вместе с Российским историческим обществом и Санкт-Петербургским институтом истории РАН Сбер запустил сайт «Digital Петр» по распознаванию рукописей Петра I. У первого российского императора был не самый понятный почерк, но благодаря AI-алгоритму Сбера можно за секунды получить их расшифровку. Сейчас искусственный интеллект занимается изучением древних египетских манускриптов. Возможно, благодаря AI-прочтению папирусов будут сделаны новые исторические открытия в Древнем Египте.

Еще один проект Сбера, который помог прикоснуться к утраченному, – «Возрожденное наследие». Во время Великой Отечественной войны несколько сотен картин из Воронежского областного художественного музея и Волгоградского музея изобразительных искусств не удалось эвакуировать, и они бесследно исчезли. Все, что осталось от коллекций, – детальные описания полотен, сделанные работниками музея до войны. В 2023 году Сбер написал их заново с помощью нейросети Kandinsky – искусственного интеллекта, создающего изображения на основе текстового описания.