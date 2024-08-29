Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
18:27 29.08.2024
В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту солистка «Москонцерта» Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков дали концерт перед горожанами, собирающимися отправиться служить в армию. По словам Сорокиной, она в пункте уже второй раз. «Улучшений все больше и больше. Сегодня я увидела в два–три раза больше бойцов, которые желают подписать контракты, - отмечает артистка. - Самое важное, что здесь ребята, которые сознательно пришли и подписали контракт. Все создано очень хорошо, все собрано в один комплекс – ребята могут прийти, сразу "пройти медицину", закрыть какие-то свои банковские дела, подписать контракт и уже ехать в зону боевых действий».
По словам Святослава Чиркова, он заметил, что люди приходят в военкомат по собственному желанию. «Люди с горящими глазами, они знают, куда они идут. Очень важно, что сегодня можно отправиться в ту же часть, где служил, это формирует боевое братство», – считает артист.
Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Граждан ждут по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит доступна на портале mos.ru.
По телефону горячей линии по номеру 117 можно получить дополнительную информацию и консультации о всех аспектах прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей. Кроме того, в Telegram действует специальный чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы по теме службы по контракту.
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