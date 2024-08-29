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Пентагон не стал комментировать сообщение о потере Украиной первого F-16

18:49 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», — заявил корреспонденту ТАСС представитель американского военного ведомства.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, представитель властей США подтвердил, что Киев потерял первый из переданных ему американских истребителей. Он утверждал, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота.

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