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Нет оснований говорить, что однозначно видно снижение темпов роста цен – зампред ЦБ

19:35 29.08.2024 Источник: Интерфакс

Последние данные пока не свидетельствуют о последовательном снижении текущих темпов роста цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Если исходить из того, что большого досчета по сравнению с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне, 6-7% в сезонно сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается с начала этого года", - сказал он на пресс-конференции в связи с публикацией проекта Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

Таким образом, отметил он, "пока данные, наверное, не дают оснований говорить, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели".

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