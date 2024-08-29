ЕС не может признать легитимность Мадуро как избранного президента - Боррель

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности. Он, конечно, будет оставаться фактическим президентом страны», — сказал Боррель.