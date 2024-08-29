ЕС не может признать легитимность Мадуро как избранного президента - Боррель
20:55 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД.
«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности. Он, конечно, будет оставаться фактическим президентом страны», — сказал Боррель.
НОВОСТИ
- 19:50 29.08.2024
- ЕК не предпринимает никаких шагов для решения проблемы блокировки Киевом транзита нефти из РФ - Сийярто
- 19:35 29.08.2024
- Нет оснований говорить, что однозначно видно снижение темпов роста цен – зампред ЦБ
- 18:49 29.08.2024
- Пентагон не стал комментировать сообщение о потере Украиной первого F-16
- 18:27 29.08.2024
- Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 17:59 29.08.2024
- GigaChat взялся за второй том «Мертвых душ»
- 17:40 29.08.2024
- Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве
- 17:28 29.08.2024
- В Санкт-Петербурге открылся технохаб Сбера для IT-специалистов
- 17:12 29.08.2024
- Устойчивого снижения инфляции пока не наблюдается — зампред ЦБ Заботкин
- 17:00 29.08.2024
- Попытка изолировать РФ привела к новой биполярности — глава МИД Люксембурга
- 16:32 29.08.2024
- На Украине признали, что энергетику зимой ждет «много испытаний»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать