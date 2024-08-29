Потерянный Украиной истребитель F-16 мог быть сбит ракетой ЗРК Patriot - депутат Рады
22:26 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого сообщили украинские военные, был по ошибке сбит ЗРК Patriot. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — написала она в телеграм-канале.
Депутат обвинила во лжи Воздушные силы ВСУ из-за того, что те назвали крушение причиной потери самолета. «Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском (красноармейском — прим. ТАСС) направлении», — сказала она. По словам депутата, в связи с потерей истребителя и гибелью пилота ни один из генералов не наказан, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.
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