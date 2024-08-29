В WSJ назвали основные риски использования поставленных Украине истребителей F-16
23:00 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переданные Киеву истребители F-16 уязвимы перед российской системой ПВО, а украинским пилотам не хватает опыта управления ими. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Киев надеялся, что западные боевые машины смогут обеспечить Украине преимущество на поле боя, однако многие из полученных ВСУ истребителей F-16 «подержанные» и были в употреблении десятки лет. Они «уязвимы перед российскими ракетами ПВО», пишет газета.
Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренное «нестандартное» обучение по обращению с истребителями. «Это все еще сопряжено с рисками», — сказал WSJ неназванный чиновник США.
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