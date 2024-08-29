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Сербия не будет оправдываться за свои решения в отношении санкций против России - Вучич

22:55 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия не намерена оправдываться за отношения с Россией в ответ на недовольство западной прессы сотрудничеством Белграда и Москвы. Желание прибывшего с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона убедить балканскую республику ввести антироссийские санкции понятно, но Сербия гордится своим решением о неприсоединении к ограничительным мерам, заявил глава государства Александар Вучич.

«Западные журналисты всегда говорят: „Ой, мы подозреваем Сербию, они хотят что-то сделать вместе с русскими“. Я не собираюсь извиняться за это. Я горжусь политикой Сербии и тем, что мы всегда уважаем Устав ООН, чего нельзя было сказать о многих западных странах, особенно когда речь идет о территориальной целостности Сербии», — заявил Вучич в ходе совместной пресс-конференции с Макроном.

«Я знаю, что Эмманюэль хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», — подчеркнул сербский лидер.

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