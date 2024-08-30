Силы ПВО за ночь сбили 18 БПЛА над четырьмя регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 18 беспилотников над Брянской, Калужской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью», — сообщили там.