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НОВОСТИ

Школы и вузы к сентябрю 2024 года успели на 60% перейти на отечественное ПО

09:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские образовательные учреждения к началу учебного года 2024/2025 успели примерно на 60% импортозаместить иностранное ПО в своих процессах. Замена активно продолжается, но есть сложности, а для некоторых решений альтернативы просто нет, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

«В целом, полагаю, что процент обеспеченности перехода на российские решения равен примерно 60%, если смотреть комплексно, а не точечно: переход на операционную систему, прикладное ПО, ПО для станков и иного оборудования», — сказала глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Анастасия Горелова.

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