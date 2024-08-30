Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Тревожащая возможность», — так он прокомментировал в соцсети Х интервью экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца американскому журналисту Такеру Карлсону. В этом видео сам Карлсон отметил, что французские власти не могли задержать Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена.