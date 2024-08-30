ВСУ все реже открывают ответный огонь, потому что ежедневно сдают позиции — МО

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже открывают огонь в ответ на артобстрелы ВС РФ. Российские артиллеристы связывают это с тем, что противник постоянно отступает и не может вести контрбатарейную борьбу, сообщили в Минобороны РФ.

«По словам наших артиллеристов, в последнее время ответный огонь противник открывает все реже. По их мнению, это связано с тем, что ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции, и просто не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы», — говорится в сообщении.