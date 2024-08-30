Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского лидера Александра Лукашенко высшим в России орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Лукашенко отмечает в пятницу 70-летний юбилей.

Как сообщается на сайте Кремля, Лукашенко награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, а также заслуги в «укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами» и большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.