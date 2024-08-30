10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в Киеве столкнулись с опустошением собственной казны, и именно с этим связано их маниакальное желание вернуть Донбасс, народ которого на Западной Украине считают чуждым. Об этом написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

«Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? — задался он вопросом. — Причина банальна: нужны деньги». Как указал Медведев, в том же заинтересованы и западные покровители Киева: «Доступ к полезным ископаемым — вот что может компенсировать потоки [направляемых Украине] невозвратных денег, которые тают прямо на глазах».

«Общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в $14,8 трлн. При этом $7,3 трлн приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, — поделился данными зампред СБ РФ. — То есть почти половина национальных богатств прежней Украины — это Донбасс». «А в землях бандеровских западенцев ресурсов лишь на $723 млрд, что не превышает 5% всех запасов», — констатировал Медведев.