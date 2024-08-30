В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину — министр обороны Эстонии
10:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консенсуса между странами Евросоюза по вопросу об отправке инструкторов на территорию Украины пока нет. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу глав оборонных ведомств государств объединения в Брюсселе.
«У нас еще нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать <…>. Мы должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны. Это должен быть консенсус», — прокомментировал Певкур вопрос отправки европейских инструкторов на Украину.
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