Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
11:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских солдат на территории Евросоюза сверх уже обученных 60 тысяч. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны сообщества.
«Мы будем обсуждать, как расширить подготовку украинских военных. Цель была подготовить 60 тысяч, мы ее повысим, и я позже расскажу насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза», — заявил он, подчеркнув, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину сейчас не стоит на повестке дня Евросоюза.
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