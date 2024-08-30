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ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона

11:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз к концу августа поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 2024 года 1 миллиона. Это признал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

«Мы [по поставкам] сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов калибра 155 мм. Мы еще не на целевом показателе, но мы наращиваем наши возможности», — сказал Боррель.

«Целевой показатель» был озвучен Боррелем весной 2023 года, он предполагал передачу Украине с марта 2023 года по конец февраля 2024 года 1 млн снарядов.

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