Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект

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Сбер и образовательный центр «Сириус» помогут школьникам погрузится в мир искусственного интеллекта (AI), чтобы создать прототипы AI-решений в области устойчивого развития. В сентябре стартует новый сезон программы «Уроки настоящего» и всероссийской образовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект».

Восьмой сезон программы «Уроки настоящего» включает в себя цикл уроков дизайна систем машинного обучения от Сбера. Под руководством наставников учащиеся будут разрабатывать решения, которые помогут ученым отслеживать состояние морских экосистем и сохранять биоразнообразие России. Школьники узнают, как AI используется для решения экологических задач, изучат возможности видеоидентификации животных и попробуют себя в роли аналитиков. Участники будут работать с реальными данными, применять современные технологии для мониторинга популяций морских млекопитающих, а полученные наработки затем могут использоваться на практике. Экспертами программы станут специалисты Сбера в области управления проектами и Data Science, а также ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук.

Во время пятого сезона всероссийской образовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект» учащимся предложат кейс от Сбера «AI-помощник аналитика». Ребята изучат современные технологии анализа данных и разработают решение для систематизации и мониторинга научных публикаций по теме AI for Social Good. Школьникам предстоит создать чат-бот в Telegram, который будет автоматически собирать, анализировать и структурировать научные материалы о том, как AI помогает решать задачи устойчивого развития. Особое внимание уделят сбору данных из открытых научных баз и классификации новостей с использованием больших языковых моделей. Экспертами проекта выступят ведущие исследователи Сбера в области продуктового подхода и Data Science.

«Уроки настоящего» – проектная программа образовательного центра «Сириус», которая позволяет ученикам 7-11 классов сделать первые шаги в науке и проектной деятельности. В прошлом учебном году участниками программы стали более 2 тыс. школьников из 330 учебных заведений 65 регионов России и Беларуси.

«Сириус.Лето: начни свой проект» – Всероссийская образовательная инициатива по поиску и реализации научно-технологических проектов. Проекты Сириус.Лето можно представлять на различных всероссийских конференциях и конкурсах. В прошлом учебном году в ней приняли участие 7 тыс. школьников и наставников со всей России.