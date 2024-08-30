0
0
161
НОВОСТИ

До 8% иностранных студентов остаются работать в РФ после получения диплома — Минобрнауки

12:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 8% иностранных студентов, обучающихся в России, остаются работать в стране после получения диплома, однако в перспективе их количество может возрасти. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах форума «Технопром».

«В целом примерно 7-8% иностранных студентов остаются в нашей стране и трудоустраиваются в наши компании, организации, в том числе и в системе здравоохранения, кстати. В перспективе это количество может вырасти, но обе задачи принципиально важны: и то, что бы они получили [диплом], вернулись [в свою страну] и стали нашими друзьями, коллегами, партнерами. И часть из них, которая останется, поможет нам в решении наших экономических и социальных задач», — рассказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 30.08.2024
Боррель не может отвечать за все страны ЕС в отношении ударов Киева по РФ — МИД Италии
0
44
13:00 30.08.2024
Участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина — Песков
0
45
12:32 30.08.2024
На Украине утверждают, что забирают в ВСУ в 2,5 раза больше мужчин, чем в начале года
0
122
12:20 30.08.2024
Банк БРИКС делает ставку на расширенное использование местных валют — глава НБР
0
121
12:05 30.08.2024
Эпоха непрерывного диалога с Пакистаном закончилась — глава МИД Индии
0
175
11:35 30.08.2024
Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
0
190
11:32 30.08.2024
ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
0
210
11:20 30.08.2024
В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
0
213
11:05 30.08.2024
ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
0
266
11:00 30.08.2024
Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
0
231

Возврат к списку