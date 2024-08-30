До 8% иностранных студентов остаются работать в РФ после получения диплома — Минобрнауки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 8% иностранных студентов, обучающихся в России, остаются работать в стране после получения диплома, однако в перспективе их количество может возрасти. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах форума «Технопром».

«В целом примерно 7-8% иностранных студентов остаются в нашей стране и трудоустраиваются в наши компании, организации, в том числе и в системе здравоохранения, кстати. В перспективе это количество может вырасти, но обе задачи принципиально важны: и то, что бы они получили [диплом], вернулись [в свою страну] и стали нашими друзьями, коллегами, партнерами. И часть из них, которая останется, поможет нам в решении наших экономических и социальных задач», — рассказал он.