Эпоха непрерывного диалога с Пакистаном закончилась — глава МИД Индии
12:05 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Индии и Пакистана будут формироваться в зависимости от развития событий, но эпоха непрерывного диалога закончилась. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«Эпоха непрерывного диалога с Пакистаном закончилась. Действия имеют последствия», — сказал он.
Касаясь спорного региона Джамму и Кашмир, министр указал, что статья 370, которая наделяла штат особым статусом, выполнена. «Поэтому вопрос заключается в том, какие отношения мы можем рассматривать с Пакистаном», — указал официальный представитель Индии. «Я хочу сказать, что мы не пассивны. Независимо от того, примут ли события позитивный или негативный оборот, в любом случае мы будем реагировать», — добавил Джайшанкар.
Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах вспыхивали индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля, на которой сохраняется военная напряженность.
В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке экстремистов, Пакистан отвергает эти обвинения.
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